В РАН назвали "красные приливы" у берегов Камчатки бомбой замедленного действия

Сотрудники Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского (ННЦМБ ДВО РАН) установили, что вредоносное цветение водорослей (ВЦВ), также известное как "красный прилив", представляет собой бомбу замедленного действия для Берингова и Чукотского морей.