Глава МИД Индии: помимо топливного кризиса миру угрожает нехватка продовольствия Глава МИД Индии Джайшанкар не исключает, что помимо энергетического кризиса уже в ближайшие месяцы мир столкнется с острой нехваткой продовольствия.
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