В Китае запустили суперкомпьютер. Его построили на собственных процессорах

Китай построил суперкомпьютер эксафлопсного классаКитай достиг значительной вехи в области высокопроизводительных вычислений, создав суперкомпьютер эксафлопсного класса Tianhe Xingyi без использования чипов от ведущих западных производителей, таких как Intel, AMD или Nvidia.
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