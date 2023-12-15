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В Китае запустили суперкомпьютер. Его построили на собственных процессорах

В Китае запустили суперкомпьютер. Его построили на собственных процессорах

Китай построил суперкомпьютер эксафлопсного классаКитай достиг значительной вехи в области высокопроизводительных вычислений, создав суперкомпьютер эксафлопсного класса Tianhe Xingyi без использования чипов от ведущих западных производителей, таких как Intel, AMD или Nvidia.

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