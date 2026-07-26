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Уникальное природное средство: назван способный поддержать работу мозга сок

Уникальное природное средство: назван способный поддержать работу мозга сок

Клюквенный сок может быть полезен для здоровья мозга. Согласно результатам нового клинического исследования, ежедневное употребление напитка в течение 12 недель демонстрирует улучшение некоторых показателей кратковременной памяти и снижение уровня кортизола у молодых людей.

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