Уникальное природное средство: назван способный поддержать работу мозга сок

Клюквенный сок может быть полезен для здоровья мозга. Согласно результатам нового клинического исследования, ежедневное употребление напитка в течение 12 недель демонстрирует улучшение некоторых показателей кратковременной памяти и снижение уровня кортизола у молодых людей.
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