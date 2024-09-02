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Четырёх человек госпитализировали после ДТП с минивэном в Нижегородской области

Четырёх человек госпитализировали после ДТП с минивэном в Нижегородской области

В нижегородском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии в Навашинском районе.Четырёх пострадавших доставили в больницу после ДТП с минивэном, которое произошло на трассе М-12 в Нижегородской области.

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