СБУ охотится за диверсантами - арестованы дети: Критическое положение и партизанская война от Одессы до Харькова

С началом Спецоперации активизировались и партизаны, активно помогающие русской армии на поле битвы. Однако в последнее время дело приняло новый оборот – подпольщики стали действовать чаще и агрессивнее, под угрозой оказалась логистика от Одессы до Харькова, а на фронте складывается критическое положение, благодаря партизанам.
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