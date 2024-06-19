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СБУ охотится за диверсантами - арестованы дети: Критическое положение и партизанская война от Одессы до Харькова

СБУ охотится за диверсантами - арестованы дети: Критическое положение и партизанская война от Одессы до Харькова

С началом Спецоперации активизировались и партизаны, активно помогающие русской армии на поле битвы. Однако в последнее время дело приняло новый оборот – подпольщики стали действовать чаще и агрессивнее, под угрозой оказалась логистика от Одессы до Харькова, а на фронте складывается критическое положение, благодаря партизанам.

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