Google внедряет новую систему управления cookie в Chrome

Компания Google объявила о планах по изменению системы управления cookie-файлами в браузере Chrome. Это обновление, направленное на усиление контроля пользователей над сторонними файлами cookie, позволит им самим решать, как именно и когда разрешать их использование.
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