Егор Алеев/ТАСС Российский пловец Егор Корнев одержал победу на дистанции 50 метров баттерфляем на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Татьяна Ким покин...
- Демократ пригрози...
- ЛЛ Жили там же, где ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым