Горожанам рассказали, как в городе строят мосты

Мосты не только придают красоту столице, но и играют важную роль в соединении разных частей города. С 2011 года в Москве было построено 38 автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов через различные водные объекты, такие как Москва-река, Яуза, Сетунь, Сходня и другие.