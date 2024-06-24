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Горожанам рассказали, как в городе строят мосты

Горожанам рассказали, как в городе строят мосты

Мосты не только придают красоту столице, но и играют важную роль в соединении разных частей города. С 2011 года в Москве было построено 38 автомобильных, железнодорожных и пешеходных мостов через различные водные объекты, такие как Москва-река, Яуза, Сетунь, Сходня и другие.

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