Шор сменил прописку? Что говорит начальник Генерального инспектората полиции

Поменял прописку. Илан Шор находится в Москве с 25 февраля и не покидал страну. По словам начальника Генерального инспектората полиции, он остался в Российской Федерации, чтобы "легче перенимать тактику, связанную с Республикой Молдова, потому что так удобнее и безопаснее".
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