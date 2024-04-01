Шор сменил прописку? Что говорит начальник Генерального инспектората полиции

Поменял прописку. Илан Шор находится в Москве с 25 февраля и не покидал страну. По словам начальника Генерального инспектората полиции, он остался в Российской Федерации, чтобы "легче перенимать тактику, связанную с Республикой Молдова, потому что так удобнее и безопаснее".