Рецепт песочного пирога с яблоками

ПЕСОЧНЫЙ ПИРОГ С ЯБЛОКАМИ Мы делимся рецептом пирога, в котором начинки больше, чем теста. Яблочный песочный пирог не только очень вкусный, но и красивый, так что его можно смело приготовить на праздничный стол — все гости будут в восторге.
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