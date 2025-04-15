Лавров не согласился со словами Токаева о праве на территориальную целостность

Глава МИД России Сергей Лавров не согласился со словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о праве государств на территориальную целостностьТак он прокомментировал заявление казахстанского лидера о том, что, если руководствоваться исключительно идеей о праве наций на самоопределение, в мире вспыхнет множество региональных конфликтов.