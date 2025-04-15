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Лавров не согласился со словами Токаева о праве на территориальную целостность

Лавров не согласился со словами Токаева о праве на территориальную целостность

Глава МИД России Сергей Лавров не согласился со словами президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о праве государств на территориальную целостностьТак он прокомментировал заявление казахстанского лидера о том, что, если руководствоваться исключительно идеей о праве наций на самоопределение, в мире вспыхнет множество региональных конфликтов.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Весь север Казахстана это исконно русские земли, так что хитровыструганный Токаев пусть засунет язык себе в анус.
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22 час.
Григорий Терещенко
Другими словами, Токарев за геноцид русскоязычных. Похоже, что то готовится в Казахстане.
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21 час.
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