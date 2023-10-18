В Тобольске директора департамента образования выберут по конкурсу

Администрация Тобольска объявила конкурс на замещение вакантной должности главного по городскому образованию - прежний директор профильного департамента еще летом покинула пост в связи с выходом на пенсию.
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