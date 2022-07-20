Оксана Акиньшина дала интервью и рассказала о работе с Данилой Козловским: "На съемках мы все стали одной семьей"

Оксана Акиньшина дала интервью изданию "Coбака.ру", в котором рассказала о своей актерской карьере и о работе с Данилой Козловским, с которым они, по слухам, живут вместе.
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