SPLETNIK

488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Парфенова (Чиликина)
    Запретить всё, что касается грязных извращений, и везде.В телеграме обсуж...
  • Татьяна Антонова
    ну и дура. Интересно, а зачем мне об этом знать? Больше писать не о чем?Российская теннис...
  • Natalia VetscherskajaWittwer
    ну и кого это может интересовать?! а уж тем более находить прикольным об этом говорить, не говоря о том, что ещё тись...Российская теннис...

Оксана Акиньшина дала интервью и рассказала о работе с Данилой Козловским: "На съемках мы все стали одной семьей"

Оксана Акиньшина дала интервью и рассказала о работе с Данилой Козловским: "На съемках мы все стали одной семьей"

Оксана Акиньшина дала интервью изданию "Coбака.ру", в котором рассказала о своей актерской карьере и о работе с Данилой Козловским, с которым они, по слухам, живут вместе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх