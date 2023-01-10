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Фиала набрал 4 (2+2) очка в матче с «Эдмонтоном» – все в большинстве. У форварда «Кингс» 15+31 в 44 играх

Форвард «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала набрал 4 очка в матче с «Эдмонтоном». В игре регулярного чемпионата НХЛ (6:3) швейцарец забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

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