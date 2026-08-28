Рэшфорд интересен «Фенербахче», но откажется от перехода. Форвард останется в «МЮ», вероятно – он впечатлил Кэррика

Маркус Рэшфорд привлек интерес « Фенербахче ». Как сообщает The Times, после выхода в общий этап Лиги чемпионов турки хотят подписать форварда « Манчестер Юнайтед » – это одна из их главных трансферных целей.
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