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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рэшфорд интересен «Фенербахче», но откажется от перехода. Форвард останется в «МЮ», вероятно – он впечатлил Кэррика

Маркус Рэшфорд привлек интерес « Фенербахче ». Как сообщает The Times, после выхода в общий этап Лиги чемпионов турки хотят подписать форварда « Манчестер Юнайтед » – это одна из их главных трансферных целей.

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