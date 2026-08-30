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Татар-информ

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Россия готова восстановить полеты на Кубу после решения проблемы с топливом

Россия готова восстановить полеты на Кубу после решения проблемы с топливом

Россия заинтересована в восстановлении стабильного авиасообщения с Кубой и готова вернуть полетные программы в прежнем объеме после нормализации ситуации с авиационным топливом на острове.

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