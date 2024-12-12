Названы знаки зодиака самых аварийных водителей в России Татьяна СергееваМожно не верить в астрологию, но анализ аварийных ситуаций позволил выявить интересную связь между знаком зодиака водителя и вероятностью попасть в ДТП.
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