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Названы знаки зодиака самых аварийных водителей в России

Названы знаки зодиака самых аварийных водителей в России

Названы знаки зодиака самых аварийных водителей в России Татьяна СергееваМожно не верить в астрологию, но анализ аварийных ситуаций позволил выявить интересную связь между знаком зодиака водителя и вероятностью попасть в ДТП.

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