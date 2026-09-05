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Царьград

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Аргентина введёт санкции против 45 участников нефтедобычи на Мальвинах

Аргентина введёт санкции против 45 участников нефтедобычи на Мальвинах

Вслед за решением президента Аргентины Хавьера Милея, страна планирует ввести санкции против 45 лиц, вовлечённых в нефтедобычу на Мальвинах.

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