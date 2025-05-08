Салат из картофеля, спаржи и миндаля

Предлагается теплый, картофельный салат от шеф-повара Эстер Кларк, где молодой картофель запекается со спаржей, посыпается фетой, миндальными орехами и подаётся со сливочной заправкой из тахинной пасты и лимонного сока .
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