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Поварёнок с лучшими рецептами

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Салат из картофеля, спаржи и миндаля

Салат из картофеля, спаржи и миндаля

Предлагается теплый, картофельный салат от шеф-повара Эстер Кларк, где молодой картофель запекается со спаржей, посыпается фетой, миндальными орехами и подаётся со сливочной заправкой из тахинной пасты и лимонного сока .

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