Названы самые популярные у россиян услуги в преддверии 14 февраля

«Авито Услуги»: спрос на букеты накануне 14 февраля вырос на 21 процент Аналитики «Авито Услуг» проанализировали активность россиян на платформе в канун Дня всех влюбленных и назвали самые популярные услуги, а также средние цены на них по стране.