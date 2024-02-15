ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мила Терехова
    И рулит этим беспределом  Любимова.  Министр культуры - Ольга Любимова. Еврейка по матери ( Мария Шверубович), дед по...В Ростове оштрафо...
  • Мила Терехова
    "с кем из министерства культуры согласовали?"  у нас одна министерка культуры, такая же еврейка Любимова ,как Жванецк...В Ростове оштрафо...
  • Рамиль Странник
    противная отвратительная морда подарите же ей зеркалоНа кого работает ...

У Собчак ни чести, ни достоинства? НТВ сделал ход конем после громкого скандала с «кровавой барыней»

У Собчак ни чести, ни достоинства? НТВ сделал ход конем после громкого скандала с «кровавой барыней»

NEWS.ru Ксения Собчак Журналистка Ксения Собчак пригрозила НТВ судом после выхода двух сюжетов о ее деятельности и личной жизни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх