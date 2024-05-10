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Соревнование «Кубок Победы» провели в Химках

Соревнование «Кубок Победы» провели в Химках

В городском округе Химки прошли спортивные соревнования среди семей под названием «Кубок Победы». Мероприятие провели в парке «Дубки» Муниципальный депутат Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов обратились к участникам с напутственными словами.

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