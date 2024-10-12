Чем заняться дома: призраки, Битлджус, Кейт Бланшетт и РПП

Посмотреть «Все совпадения неслучайны» Apple TV+ Однажды признанная документалист Кэтрин Равенскрофт (Кейт Бланшетт) получает по почте конверт, а в конверте — роман, в котором она постепенно и с ужасом узнает дотошно описанную тайну ее собственной жизни.