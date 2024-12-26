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Царьград

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Компенсации до 1,5 млн руб.: помощь семьям пострадавших при обстреле Льгова

Компенсации до 1,5 млн руб.: помощь семьям пострадавших при обстреле Льгова

После трагических событий в Льгове, где произошёл обстрел, семьи погибших получат материальную помощь в размере 1,5 миллиона рублей, а пострадавшим будет выплачено от 300 до 600 тысяч рублей, как сообщается Хинштейном.

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