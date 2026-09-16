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Пойдёт ли НАТО на агрессивные учения у границ России и почему Зеленский хоронит свой план победы – Ищенко

Пойдёт ли НАТО на агрессивные учения у границ России и почему Зеленский хоронит свой план победы – Ищенко

В новом выпуске еженедельного проекта Украина.ру "Ищенко о главном" политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему милитаристская политика Европы хуже прямого военного столкновения.

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