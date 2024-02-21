Откройте пакет с закусками эффективным способом

Рассмотрите эти способы, чтобы сделать совместное употребление закусок прощеВот несколько способов открытия пакетов с закусками, которые могут пригодиться вам, если у вас нет чашек или шариков для открытия, или если вы не хотите использовать прокол-и-твист метод.
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