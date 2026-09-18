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Время противоречий: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября

Время противоречий: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 21 по 27 сентября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы».

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