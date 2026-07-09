Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 754 подписчика

Режим ЧС ввели в округе Ставрополья из-за пожара после атаки БПЛА

Режим ЧС ввели в округе Ставрополья из-за пожара после атаки БПЛА

Территория хутора Вязники Шпаковского муниципального округа Ставропольского края была объявлена зоной чрезвычайной ситуации после пожара на промышленном объекте, возникшем в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии