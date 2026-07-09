Режим ЧС ввели в округе Ставрополья из-за пожара после атаки БПЛА

Территория хутора Вязники Шпаковского муниципального округа Ставропольского края была объявлена зоной чрезвычайной ситуации после пожара на промышленном объекте, возникшем в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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