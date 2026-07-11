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Регионы России

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Индонезия ужесточает контроль за блогерами и туристами на Бали

Индонезия ужесточает контроль за блогерами и туристами на Бали

Власти Индонезии начали масштабную полицейскую операцию на острове Бали, направленную на борьбу с нелегальной деятельностью среди иностранных туристов, в частности российских блогеров и цифровых кочевников, которые используют остров в качестве удалённого офиса.

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