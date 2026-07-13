Специалист Чернокульский: выписка из ЕГРН нужна при сделках с недвижимостью

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) — один из основных документов в работе с недвижимостью: именно она подтверждает, кто на самом деле собственник квартиры и нет ли на ней ареста, ипотеки или других ограничений.
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