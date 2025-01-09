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Россия сократила ввод новых скважин для добычи нефти

Россия сократила ввод новых скважин для добычи нефти

Россия сократила ввод новых скважин для добычи нефти Татьяна АрестоваНефтяные компании России по итогам января-ноября 2024 г.

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