Суть Событий

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ФСБ задержала пять человек при попытке вывезти килограмм радиоактивного цезия-137

ФСБ задержала пять человек при попытке вывезти килограмм радиоактивного цезия-137

ФСБ сообщила о задержании пяти человек, которые, по данным ведомства, пытались приобрести килограмм радиоактивного изотопа цезий-137 и вывезти его из России, для использования "в ущерб российским интересам" в ходе специальной операции на Украине.

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