ФСБ задержала пять человек при попытке вывезти килограмм радиоактивного цезия-137

ФСБ сообщила о задержании пяти человек, которые, по данным ведомства, пытались приобрести килограмм радиоактивного изотопа цезий-137 и вывезти его из России, для использования "в ущерб российским интересам" в ходе специальной операции на Украине.
ФСБ сообщила о задержании пяти человек, которые, по данным ведомства, пытались приобрести килограмм радиоактивного изотопа цезий-137 и вывезти его из России, для использования "в ущерб российским интересам" в ходе специальной операции на Украине.
Свежие комментарии