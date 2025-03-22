Россияне полюбили замороженную пиццу

Эксперты отмечают расширение ассортимента готовой еды в сетевых магазинах и повышение качества такой продукцииПродажи замороженной пиццы в России выросли более чем на треть в штуках и почти в два раза в деньгах, подсчитали аналитики NTech.
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