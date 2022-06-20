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«Ф-1» и «Астон Мартин» недовольны шлемом Феттеля в защиту окружающей среды (AMuS)

«Астон Мартин» не понравился шлем Себастьяна Феттеля для Гран-при Канады. Четырехкратный чемпион «Формулы-1» призвал прекратить разработку нефтяных песков в провинции Альберта из-за существенного ущерба окружающей среды, чему и посвятил ливрею.

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