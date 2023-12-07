Об Александровском заводе и горном парке “Рускеала” расскажут на выставке-форуме «Россия»

21 декабря на ВДНХ запланирована обширная программа, посвященная Карелии. Среди различных мероприятий, призванных поближе познакомить жителей России с историей, культурой, промышленностью и традициями нашей республики, в отдельный блок выделены выступления спикеров, представляющих научное, духовное и бизнес-сообщества республики.
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