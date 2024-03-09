Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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  • НС
    Глупости тут написаны. У нас   стране мужиков не ценят - постоянно вот такие как здесь заказные статейки, в которых в...Разбаловали наши ...
  • Ninevia Navoohodonosor
    Да у вас уже давно нестояк у всех. И где те насильники?🤣🤣🤣🤣Языком трындеть только и умеетеРазбаловали наши ...
  • Ninevia Navoohodonosor
    Ты, говноед, уже и тут отметился? В ВК все загадил и тут уже успел? Тебе адекватная женщина не грозит, не волнуйся. В...Разбаловали наши ...

Разбаловали наши женщины своих мужчин! Почему парень, женившейся на американке, не продержался год?

Разбаловали наши женщины своих мужчин! Почему парень, женившейся на американке, не продержался год?

Сегодня в очередной раз убедилась в том, что наши женщины практически идеальны. Но их достоинства, к сожалению, почти не ценят.

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Комментарии
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Ninevia Navoohodonosor
Ты, говноед, уже и тут отметился? В ВК все загадил и тут уже успел? Тебе адекватная женщина не грозит, не волнуйся. В статье не к тебе обращались, оно тебе без надобности
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1 час.
Ninevia Navoohodonosor
Да у вас уже давно нестояк у всех. И где те насильники?🤣🤣🤣🤣Языком трындеть только и умеете
Ответить
1 час.
Н
НС
Глупости тут написаны. У нас   стране мужиков не ценят - постоянно вот такие как здесь заказные статейки, в которых во всём обвиняют мужчин. Между тем женщины от поколения к поколению становятся всё хуже и видимо скоро станут такими же,как на западе(безобразными неухоженными истеричками с завышенной самооценкой)
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1 час.

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