Разбаловали наши женщины своих мужчин! Почему парень, женившейся на американке, не продержался год?

Ninevia Navoohodonosor Ты, говноед, уже и тут отметился? В ВК все загадил и тут уже успел? Тебе адекватная женщина не грозит, не волнуйся. В статье не к тебе обращались, оно тебе без надобности

Ninevia Navoohodonosor Да у вас уже давно нестояк у всех. И где те насильники?🤣🤣🤣🤣Языком трындеть только и умеете