Сегодня в очередной раз убедилась в том, что наши женщины практически идеальны. Но их достоинства, к сожалению, почти не ценят.
Разбаловали наши женщины своих мужчин! Почему парень, женившейся на американке, не продержался год?
Комментарии
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Ninevia Navoohodonosor
Ты, говноед, уже и тут отметился? В ВК все загадил и тут уже успел? Тебе адекватная женщина не грозит, не волнуйся. В статье не к тебе обращались, оно тебе без надобности
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1 час.
Ninevia Navoohodonosor
Да у вас уже давно нестояк у всех. И где те насильники?🤣🤣🤣🤣Языком трындеть только и умеете
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1 час.
Н
НС
Глупости тут написаны. У нас стране мужиков не ценят - постоянно вот такие как здесь заказные статейки, в которых во всём обвиняют мужчин. Между тем женщины от поколения к поколению становятся всё хуже и видимо скоро станут такими же,как на западе(безобразными неухоженными истеричками с завышенной самооценкой)
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1 час.
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