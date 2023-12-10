Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул , что украинские власти и страны Запада готовы сотрудничать с кем угодно ради достижения цели навредить России, говоря об овациях нацисту в парламенте Канады.
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