Зампостпреда РФ Буякевич высказался в ответ на слова Меркель о минских соглашениях

Заместитель постпреда России Максим Буякевич заявил, что слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о цели минских соглашений, объясняют нынешнюю позицию Запада в вопросе украинского конфликта.
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