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Huawei возвращается к 6 ГБ ОЗУ в новых смартфонах

Huawei возвращается к 6 ГБ ОЗУ в новых смартфонах

Enjoy 100 Pro и Pro Max получат уменьшенный объём ОЗУ Huawei готовит бюджетные смартфоны Enjoy 100 Pro и Enjoy 100 Pro Max, характеристики памяти которых раскрыли до официального анонса.

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