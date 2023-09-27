РФ расширила список персональных санкций против Великобритании

Россия расширила список персональных санкций против представителей Великобритании. Как сообщили 27 сентября в МИД РФ, теперь в него добавлены еще 23 военных, представителей научного корпуса и журналистов.
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