Путин и мальчик

Всем известно, что мальчик поправил Путина, который на открытом уроке по истории перепутал Северную войну при Петре Великом и Семилетнюю войну при Елизавете Петровне.
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