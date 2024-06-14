Глава Канцелярии ЦК КПК по работе с Тайванем и Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня призвал США вместе с Китаем защищать мир и стабильность в Тайваньском проливе

Пекин, 13 июня /Синьхуа/ -- Глава Канцелярии ЦК КПК по работе с Тайванем и Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Сун Тао в четверг призвал США вместе с Китаем защищать мир и стабильность в Тайваньском проливе, противодействовать "независимости Тайваня" и поддерживать дело воссоединения Китая.