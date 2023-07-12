Закон и Порядок

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Реплика на Всемилостивейшее прощение Группы Вагнера

Реплика на Всемилостивейшее прощение Группы Вагнера

Читаем «сенсационное сообщение» вчерашнего дня: Президент России Владимир Путин 29 июня провел в Кремле трехчасовую встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» – в ней приняли участие 35 человек.

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Комментарии
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Евгений Благородный
Достали!    Никакого конфликта не было. Пригожин показал насколько слаб наш тыл, и насколько безграмотные некоторые кресловые командующие.
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21 час.
Galina Bobryasheva
Да, именно достали! &quot;Умирать можно, снаряды просить нельзя! Если будете просить снаряды, закроем окна, двери и перестанем разговаривать! &quot; И кому выгодно такое отношение к бойцам?  Правильно! Салорейху и сочувствующим! Кому-то было очень выгодно убрать это подразделение с передовой!
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21 час.
Татьяна Кибишева
Не получилось убрать, с чем всех и поздравляю!!!
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20 час.

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