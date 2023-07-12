Читаем «сенсационное сообщение» вчерашнего дня: Президент России Владимир Путин 29 июня провел в Кремле трехчасовую встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК «Вагнер» – в ней приняли участие 35 человек.
Реплика на Всемилостивейшее прощение Группы Вагнера
Комментарии
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Евгений Благородный
Достали! Никакого конфликта не было. Пригожин показал насколько слаб наш тыл, и насколько безграмотные некоторые кресловые командующие.
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21 час.
Galina Bobryasheva
Да, именно достали! "Умирать можно, снаряды просить нельзя! Если будете просить снаряды, закроем окна, двери и перестанем разговаривать! " И кому выгодно такое отношение к бойцам? Правильно! Салорейху и сочувствующим! Кому-то было очень выгодно убрать это подразделение с передовой!
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21 час.
Татьяна Кибишева
Не получилось убрать, с чем всех и поздравляю!!!
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20 час.
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