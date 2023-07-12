Реплика на Всемилостивейшее прощение Группы Вагнера

Galina Bobryasheva

Да, именно достали! "Умирать можно, снаряды просить нельзя! Если будете просить снаряды, закроем окна, двери и перестанем разговаривать! " И кому выгодно такое отношение к бойцам? Правильно! Салорейху и сочувствующим! Кому-то было очень выгодно убрать это подразделение с передовой!