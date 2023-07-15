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Экс-советник главы Пентагона: в случае войны Россия заполонит Атлантику АПЛ

Экс-советник главы Пентагона: в случае войны Россия заполонит Атлантику АПЛ

В случае прямого военного столкновения с Вашингтоном, Москва может использовать атомные подлодки, способные нанести ущерб США, предупредил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политическому обозревателю Майклу Сэвиджу.

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