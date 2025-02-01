НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 737 подписчиков

NBC News: выяснение произошедшего внутри вертолета Black Hawk до авиакатастрофы имеет ключевое значение для установления ее причин

NBC News: выяснение произошедшего внутри вертолета Black Hawk до авиакатастрофы имеет ключевое значение для установления ее причин

Необходимо точно установить, что же произошло в вертолете, столнувшемся в среду с пассажирским лайнеров, чтобы узнать причину катастрофы, отмечает телеканал NBC News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх