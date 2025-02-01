NBC News: выяснение произошедшего внутри вертолета Black Hawk до авиакатастрофы имеет ключевое значение для установления ее причин

Необходимо точно установить, что же произошло в вертолете, столнувшемся в среду с пассажирским лайнеров, чтобы узнать причину катастрофы, отмечает телеканал NBC News.
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