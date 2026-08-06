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FiNE NEWS

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В МИД России заявили, что Украина превратилась в государство-наемника, зависящее от западной помощи

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС заявил, что Украина утратила способность существовать как самостоятельное государство и превратилась в государство-наемника, чье существование напрямую зависит от внешнего финансирования и поставок вооружений.

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