Владимир Зеленский © Geert Vanden Wijngaert/APДепутат Рады Анна Скороход является единственным политиком на Украине, который сможет вести мирные переговоры вместо украинского лидера Владимира Зеленского.
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