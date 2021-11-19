Путин предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по социальным вопросам предложил повысить прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на следующий год на 8,6% — до 12 654 руб.
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