Два человека погибли и четыре пострадали в ДТП с грузовиком под Саратовом

t.me/Госавтоинспекция 64 Два человека погибли и еще четыре пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Саратовской области, в результате два человека погибли, еще четверо, включая двух детей, пострадали, сообщили в областной Госавтоинспекции.